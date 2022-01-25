Пора разъединять? Названа причина сбоя в электроснабжении стран Центральной Азии

Сбой в электроснабжении стран Центральной Азии произошел из-за повышенного спроса, с которым не справляются немодернизированные электросети, заявил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне произошел масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии – по предварительным данным, из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку электроэнергии из-за аварии, при этом Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан ещё с советских времён объединены в общую энергосеть.



«Тут сложно сказать, что именно произошло, потому что немного противоречивая информация идет из Узбекистана и Казахстана о причинах произошедшего. Каждая из сторон, говорит, что причина была на территории другой страны. Несмотря на эту ситуацию, вопрос здесь более глубокий, фундаментальный. Дело в том, что страны Центральной Азии имеют закольцованную энергосистему, то есть, электросети стран взаимосвязаны между собой. В принципе это хорошо, потому что есть возможность определенных перебросок электроэнергии из-за временного дефицита и так далее. Но если где-то в этой системе возникают сбои, то понятно, что это сказывается на потребителях в разных странах», - объяснил Кулагин.