Пора разъединять? Названа причина сбоя в электроснабжении стран Центральной Азии
Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин отметил, что в условиях повышающегося спроса необходимо не только модернизировать единую систему стран, но и синхронизировать потребление.
Сбой в электроснабжении стран Центральной Азии произошел из-за повышенного спроса, с которым не справляются немодернизированные электросети, заявил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне произошел масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии – по предварительным данным, из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку электроэнергии из-за аварии, при этом Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан ещё с советских времён объединены в общую энергосеть.
«Тут сложно сказать, что именно произошло, потому что немного противоречивая информация идет из Узбекистана и Казахстана о причинах произошедшего. Каждая из сторон, говорит, что причина была на территории другой страны. Несмотря на эту ситуацию, вопрос здесь более глубокий, фундаментальный. Дело в том, что страны Центральной Азии имеют закольцованную энергосистему, то есть, электросети стран взаимосвязаны между собой. В принципе это хорошо, потому что есть возможность определенных перебросок электроэнергии из-за временного дефицита и так далее. Но если где-то в этой системе возникают сбои, то понятно, что это сказывается на потребителях в разных странах», - объяснил Кулагин.
По его словам, масштабный сбой вызван нарастающим потреблением электроэнергии в странах Центральной Азии, на которое не рассчитаны нынешние сети.
«Необходимо, чтобы сама система была к этому готова, чтобы остановить отключения, где-то использовать резервные каналы и так далее. Вот здесь вопрос стоит о том, что электроэнергетика должна развиваться гармонизировано. Во-первых, должны быть резервные мощности генерации. Во-вторых, нельзя не модернизировать сети под новый спрос, под новые требования. Это серьезные работы, немалые инвестиции, которые надо вкладывать, чтобы таких случаев просто не происходило. В Центральной Азии растет спрос, и оказывается, что под этот спрос не хватает мощностей. Плюс есть определенные новые вводные в части торговли электроэнергией между странами, которые всегда требуют наличия запасов инфраструктурных. Важно гармонизировать спрос и потребление, чтобы все страны работали синхронно», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Кулагин также отметил, что в Москве подобное отключение было более десяти лет назад, на данный момент российская система подачи электроэнергии выстроена эффективно.
«Я не могу сказать, что это какая-то уникальная ситуация, периодически это происходит в разных странах мира. Достаточно крупное отключение не так давно было в США, это проблема существует. Больше 10 лет назад и в Москве было временное отключение. Но в России система неплохая, у нас есть резервы мощностей, есть варианты, этим серьезно занимались у нас серьезные годы», - добавил он.
Ранее авария на линии электропередач произошла в Краснодаре, оставив без света около 9 тысяч человек. Авария затронула жителей Прикубанского, Центрального, Западного внутригородских округов.
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