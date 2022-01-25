Более 40 человек эвакуировали из лифтов в Бишкеке из-за проблем с электричеством
Из-за массового отключения электричества в Бешкеке из лифтов эвакуировали 45 человек. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Киргизии.
По данным источника, в муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» поступила информация о гражданах, запертых в лифтах. При этом отмечается, что точное количество застрявших граждан остается неизвестным.
В ведомстве добавили, что эвакуированным людям не потребовалась медпомощь.
Ранее RT сообщил, что в Киргизии, нескольких регионах Узбекистана и на юго-востоке Казахстана произошло массовое отключение электроэнергии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Жириновский предложил запретить поставки ГСМ на Украину
- Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
- Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19
- Конституцию Крыма решили изменить
- ФК «Сочи» объявил о переходе игрока «Спартака» Мелкадзе
- Песков прокомментировал предложение Кадырова забрать Украину
- Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии
- Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
- «Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак
- В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru