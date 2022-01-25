Более 40 человек эвакуировали из лифтов в Бишкеке из-за проблем с электричеством

Из-за массового отключения электричества в Бешкеке из лифтов эвакуировали 45 человек. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Киргизии.

В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя

По данным источника, в муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» поступила информация о гражданах, запертых в лифтах. При этом отмечается, что точное количество застрявших граждан остается неизвестным.

В ведомстве добавили, что эвакуированным людям не потребовалась медпомощь.

Ранее RT сообщил, что в Киргизии, нескольких регионах Узбекистана и на юго-востоке Казахстана произошло массовое отключение электроэнергии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
ТЕГИ:ЭлектричествоЭвакуацияБишкекКиргизияЛифт
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