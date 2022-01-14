В Краснодаре без электричества остались 9 тысяч человек

Авария на линии электропередач произошла в Краснодаре, оставив без света около 9 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Авария затронула жителей Прикубанского, Центрального, Западного внутригородских округов.

Отмечается, что в результате были отключены десятки трансформаторных подстанций. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

Ранее 11 января сообщалось, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло массовое отключение электричества из-за перегруженности сети вследствие жары.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоКраснодар
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