В Краснодаре без электричества остались 9 тысяч человек

Авария на линии электропередач произошла в Краснодаре, оставив без света около 9 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.



Авария затронула жителей Прикубанского, Центрального, Западного внутригородских округов.

Отмечается, что в результате были отключены десятки трансформаторных подстанций. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

Ранее 11 января сообщалось, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло массовое отключение электричества из-за перегруженности сети вследствие жары.





