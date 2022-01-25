В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя
В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии, сообщило Минэнерго республики в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в том числе началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.
Масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии произошел во вторник из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом заявила во вторник казахстанская компания по управлению электрическими сетями «Кегок». Там отметили, что вызвавший проблемы дисбаланс создан на стороне Узбекистана и Киргизии, передает ТАСС.
Ране сообщалось, что отключения на данный момент не затронули западные регионы Казахстана, где расположены основные нефте- и газодобывающие предприятия страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий
- Надаль прошел в полуфинал Australian Open
- СМИ: В Петербурге солиста оркестра Мариинки задержали по подозрению в насилии над внучкой
- Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
- В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя
- В ЛНР заявили об активизации украинской армии на территории страны
- Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины
- Одного из предполагаемых участников нападения на вдову Градского задержали
- Россияне в 2021 году взяли на треть больше кредитов наличными, чем в 2020-м
- СМИ: В России приостановили закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru