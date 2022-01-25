В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя

Масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии произошел во вторник из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом заявила во вторник казахстанская компания по управлению электрическими сетями «Кегок». Там отметили, что вызвавший проблемы дисбаланс создан на стороне Узбекистана и Киргизии, передает ТАСС.

Ране сообщалось, что отключения на данный момент не затронули западные регионы Казахстана, где расположены основные нефте- и газодобывающие предприятия страны.

