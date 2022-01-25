В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя

В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии, сообщило Минэнерго республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в том числе началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии произошел во вторник из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом заявила во вторник казахстанская компания по управлению электрическими сетями «Кегок». Там отметили, что вызвавший проблемы дисбаланс создан на стороне Узбекистана и Киргизии, передает ТАСС.

Ране сообщалось, что отключения на данный момент не затронули западные регионы Казахстана, где расположены основные нефте- и газодобывающие предприятия страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойЭлектроэнергияУзбекистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры