В аэропортах Узбекистана авиаколлапс из-за «блэкаута»

В Узбекистане из-за сбоев в электроснабжении во вторник парализована работа 10 из 11 аэропортов страны, сообщает «Интерфакс».

Аэропорт столицы республики, Ташкента также не работает. Функционирует только воздушная гавань города Навои, где есть электричество.

Ранее сообщалось, что из-за аварии в объединенной энергосистеме Центральной Азии было зафиксировано отключение электроэнергии в ряде городов Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

ЧП произошло из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. При этом в Узбекистане уже возобновилась поэтапная подача электроэнергии, отмечает Минэнерго республики.

