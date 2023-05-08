Полиция в Париже разогнала провокаторов перед началом акции «Бессмертный полк»

Агентство уточняет, что акция началась в 14:00 (15:00 мск). Провокаторы пришли к месту сбора с украинской символикой и антироссийскими лозунгами, которые выкрикивали.

Парижская полиция очистила площадь от их присутствия.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о готовности к убийствам россиян по всему миру «до полной победы Украины».



