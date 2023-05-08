Полиция в Париже разогнала провокаторов перед началом акции «Бессмертный полк»

Полиция в Париже убрала с площади Республики, где стартовала акция «Бессмертный полк», провокаторов, Об этом сообщает РИА Новости.

«Тяжелая поступь рока». В России призывают к жесткой реакции на организованные Украиной теракты

Агентство уточняет, что акция началась в 14:00 (15:00 мск). Провокаторы пришли к месту сбора с украинской символикой и антироссийскими лозунгами, которые выкрикивали.

Парижская полиция очистила площадь от их присутствия.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о готовности к убийствам россиян по всему миру «до полной победы Украины».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Марк Пэрис
ТЕГИ:ПровокацияБессмертный ПолкАкцияПариж

Горячие новости

Все новости

партнеры