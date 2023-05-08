Полиция в Париже разогнала провокаторов перед началом акции «Бессмертный полк»
8 мая 202317:27
Полиция в Париже убрала с площади Республики, где стартовала акция «Бессмертный полк», провокаторов, Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство уточняет, что акция началась в 14:00 (15:00 мск). Провокаторы пришли к месту сбора с украинской символикой и антироссийскими лозунгами, которые выкрикивали.
Парижская полиция очистила площадь от их присутствия.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о готовности к убийствам россиян по всему миру «до полной победы Украины».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru