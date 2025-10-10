Политолог назвал четыре причины кризиса немецкого автопрома
Немецкие промышленники теряют деньги, сокращают рабочие места и производства из-за ряда факторов, рассказал НСН Александр Рар.
Немецким автокомпаниям невыгодно производить автомобили в Германии сразу по нескольким причинам, одна из них —политика государства, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
В августе экспорт из Германии сократился на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем. Заметно снизился товарооборот с США: снижение на 2,5% за месяц и на 20,1% за год. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ. Рар объяснил эти цифры масштабными проблемами в сфере автомобильной промышленности.
«Кризис в автомобильной промышленности налицо. Автопром был главным продуктом экспорта Германии. Это была гордость страны во всем мире. Что произошло? Во-первых, Китай начал производить очень хорошие машины, которые выкидывают немецкие с азиатских рынков. Они лучше и дешевле. Конкуренция на мировом рынке с китайскими, японскими и южнокорейскими автомобилями проиграна. Во-вторых, из-за геополитики цены на электричество резко выросли. Это сделало невыгодным производство внутри Германии», — подчеркнул он.
Рар добавил, что будущее страны может стать еще хуже.
«В Германии идет деиндустриализация. Еще одна проблема в том, что везде продвигали зеленые технологии. Это началось с правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Она утверждала, что электромобили из Германии будут покупать во всем мире и начала ограничивать производителей обычных авто. В результате все стало только хуже. Фирмы закрываются по всей стране, потому что слишком дорого содержать рабочих, слишком много затрат. Немецкий автопром становится неконкурентоспособным. Поэтому корпорации перевозят производства туда, где меньше налогов и социальных сборов: в Америку и Китай. В итоге немцы теряют рабочие места. Закрытие любой фабрики проблематично: ее так быстро не открыть заново.», — заключил он.
Ранее Рар назвал НСН главные трудности немецкой экономики.
