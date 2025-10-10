Немецким автокомпаниям невыгодно производить автомобили в Германии сразу по нескольким причинам, одна из них —политика государства, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

В августе экспорт из Германии сократился на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем. Заметно снизился товарооборот с США: снижение на 2,5% за месяц и на 20,1% за год. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ. Рар объяснил эти цифры масштабными проблемами в сфере автомобильной промышленности.