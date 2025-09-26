«Нужно признать, что немецкая экономика живет без российского газа через «Северные потоки», через «Дружбу» тоже ничего не приходит, небольшое количество газа получает из Турции. Другими словами, Германия как главный покупатель российского газа из Европы полностью диверсифицировала поставки. У нас есть кризис, но экономика не рушится. Сегодня Германия стала зависеть от США, так как мы теперь там покупаем СПГ и нефть», - рассказал он.

При этом он отметил, что бизнес ждет возобновления поставок газа из РФ, но пока об этом приходится молчать.

«Наши СМИ про «Северные потоки» не пишут, эта тема замалчивается, нет даже намека на это, никто об этом не говорит. В Восточной Германии есть компании, которые готовы закупать российский газ в большом объеме. «Северные потоки» находятся под санкциями, но при этом от них никто не избавляется. Как только будут серьезные шаги сделаны в сторону урегулирования конфликта на Украине, санкции против РФ будут сняты в этом отношении. Конечно, начнутся разговоры, что нужно возобновить поставки газа из РФ», - заключил собеседник НСН.

Ежегодные потери экономики Германии от диверсии на «Северных потоках» составляют около €50 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата от немецкой партии «Альтернатива для Германии», члена комитета Бундестага по экономике и энергетике Штеффена Котре.



