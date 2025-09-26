Немецкий политолог Рар: Германия не откажется от «Северных потоков»
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Германия готова обсуждать восстановление «Северных потоков» сразу после первых шагов в урегулировании конфликта на Украине.
Германия не собирается отказываться от российских «Северных потоков», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Немецкая экономика продолжает страдать без запуска оставшейся нитки газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С момента подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2» прошло ровно три года. Песков отметил, что оставшаяся нитка может быть запущена сию секунду. Рар озвучил немецкие планы по этому вопросу.
«Нужно признать, что немецкая экономика живет без российского газа через «Северные потоки», через «Дружбу» тоже ничего не приходит, небольшое количество газа получает из Турции. Другими словами, Германия как главный покупатель российского газа из Европы полностью диверсифицировала поставки. У нас есть кризис, но экономика не рушится. Сегодня Германия стала зависеть от США, так как мы теперь там покупаем СПГ и нефть», - рассказал он.
При этом он отметил, что бизнес ждет возобновления поставок газа из РФ, но пока об этом приходится молчать.
«Наши СМИ про «Северные потоки» не пишут, эта тема замалчивается, нет даже намека на это, никто об этом не говорит. В Восточной Германии есть компании, которые готовы закупать российский газ в большом объеме. «Северные потоки» находятся под санкциями, но при этом от них никто не избавляется. Как только будут серьезные шаги сделаны в сторону урегулирования конфликта на Украине, санкции против РФ будут сняты в этом отношении. Конечно, начнутся разговоры, что нужно возобновить поставки газа из РФ», - заключил собеседник НСН.
Ежегодные потери экономики Германии от диверсии на «Северных потоках» составляют около €50 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата от немецкой партии «Альтернатива для Германии», члена комитета Бундестага по экономике и энергетике Штеффена Котре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лететь никуда не надо: Wylsacom ждет снижения цен на новые iPhone в России
- «Щелкунчики» и император: Суперассоциация Гергиева заинтриговала театралов
- Гонка за пиаром: Автомобилисты возмутились угрозе ареста за проезд по трамвайным путям
- Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна
- Ученый поспорил с Алиевым насчет обмеления Каспия
- Россиянам объяснили, почему зарубежные артисты боятся выступать в РФ
- Лучше не рисковать: Зачем сбивать астероид, который летит к Луне
- Медиаменеджер Демьян Кудрявцев признан иноагентом
- СМИ: Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк»
- Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru