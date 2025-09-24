«Объективные причины этого - очень дорогие социальные системы, они загружены, в том числе мигрантами, а также новой армией пенсионеров. Люди, которые в большом количестве родились после Второй мировой войны, сейчас уходят на пенсию, а в их семьях родилось уже по одному ребенку. Во-вторых, идет деиндустриализация, фирмы уходят из Германии из-за высоких налогов. В стране нет достаточно количества специалистов, высокие цены на энергию и много других вещей, которые сдерживают рост и ведут к стагнации. И потом в Германии политики решили, что нужно готовиться к войне с Россией, и главная доля бюджетов и денег, которые здесь есть, в форме кредитов будет использована для военных нужд. Политики надеются, что через военную экономику можно будет наращивать экономический рост, но некоторые эксперты в этом серьезно сомневаются. Они считают, что нужно поддерживать и средний класс, а не только отдельные виды немецкой промышленности типа оборонки», - пояснил политолог.

Кроме того, в непростой ситуации оказался и экспорт Германии.

«Германия была чемпионом экспорта, она производила машины, высокие технологии, - все это десятилетиями приносило громадные доходы и благосостояние для немцев и для казны Германии. Сейчас же немецкие технологии уступают азиатским», - добавил Рар.

Вместе с тем говорить о том, что немецкая экономика рушится, оснований нет.

«В Германии инфляция, все продукты очень дорожают, но это происходит всюду в мире. Уменьшении социальных пособий провоцирует криминал, особенно среди мигрантов. Но самое главное, что для немцев всегда важно знать, в отличие от русских людей, которые привыкли жить сегодняшним днем, что будет через десять лет. Поэтому люди вкладывают в жизненные страховки, в акции и экономят деньги. Сейчас же они видят, что это почти бессмысленно, потому что деньги теряют свой вес, а у молодых нет таких перспектив, которые были у нынешнего поколения или у наших дедов. Но говорить о том, что немецкая экономика рушится, оснований пока нет. Германий еще какое-то время, пять-десять лет может выбирать кредиты на международных рынках, жить в долг и пытаться проводить реформы и обеспечивать прежний уровень жизни. Похожая ситуация во всей Европе», - подчеркнул Рар.

