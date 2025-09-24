«Не на тех рельсах»: Кризисную экономику ФРГ отказались хоронить
Немецкая экономика переживает трудные времена, в том числе из-за необходимости быть готовой к войне с Россией, заявил НСН политолог Александр Рар.
На бюджетный кризис в ФРГ повлияли выросшая нагрузка на социальные системы, деиндустриализация и необходимость увеличения расходов на оборону, однако нет оснований заявлять об обрушении немецкой экономики, заявил НСН германский политолог Александр Рар.
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику ФРГ. По ее словам, канцлер Фридрих Мерц войдет в историю как «крупнейший банкрот из всех канцлеров ФРГ».
«Проблема бюджетного кризиса и вообще немецкой экономики в том, что, во-первых, она попала в целый ряд кризисов. И второе, эти проблемы не решаются. Некоторые тлеют, другие ухудшаются, но нет света в конце коридора. Идет много разговоров, что нужно все менять, но на практике мало что делается. Правильно, что лидер оппозиции Вайдель говорит об этом. Германия, по мнению очень многих объективных экспертов, находится просто на неправильном пути», - заявил Рар.
По словам политолога, есть объективные причины, которые тормозят немецкую экономику.
«Объективные причины этого - очень дорогие социальные системы, они загружены, в том числе мигрантами, а также новой армией пенсионеров. Люди, которые в большом количестве родились после Второй мировой войны, сейчас уходят на пенсию, а в их семьях родилось уже по одному ребенку. Во-вторых, идет деиндустриализация, фирмы уходят из Германии из-за высоких налогов. В стране нет достаточно количества специалистов, высокие цены на энергию и много других вещей, которые сдерживают рост и ведут к стагнации. И потом в Германии политики решили, что нужно готовиться к войне с Россией, и главная доля бюджетов и денег, которые здесь есть, в форме кредитов будет использована для военных нужд. Политики надеются, что через военную экономику можно будет наращивать экономический рост, но некоторые эксперты в этом серьезно сомневаются. Они считают, что нужно поддерживать и средний класс, а не только отдельные виды немецкой промышленности типа оборонки», - пояснил политолог.
Кроме того, в непростой ситуации оказался и экспорт Германии.
«Германия была чемпионом экспорта, она производила машины, высокие технологии, - все это десятилетиями приносило громадные доходы и благосостояние для немцев и для казны Германии. Сейчас же немецкие технологии уступают азиатским», - добавил Рар.
Вместе с тем говорить о том, что немецкая экономика рушится, оснований нет.
«В Германии инфляция, все продукты очень дорожают, но это происходит всюду в мире. Уменьшении социальных пособий провоцирует криминал, особенно среди мигрантов. Но самое главное, что для немцев всегда важно знать, в отличие от русских людей, которые привыкли жить сегодняшним днем, что будет через десять лет. Поэтому люди вкладывают в жизненные страховки, в акции и экономят деньги. Сейчас же они видят, что это почти бессмысленно, потому что деньги теряют свой вес, а у молодых нет таких перспектив, которые были у нынешнего поколения или у наших дедов. Но говорить о том, что немецкая экономика рушится, оснований пока нет. Германий еще какое-то время, пять-десять лет может выбирать кредиты на международных рынках, жить в долг и пытаться проводить реформы и обеспечивать прежний уровень жизни. Похожая ситуация во всей Европе», - подчеркнул Рар.
Ранее Александр Рар в беседе с НСН рассказал, что немцев пугают российским вторжением, чтобы построить военную экономику, но этот план не сработает.
