Обрезали крылья. Европа готовится закрыть авиасообщение с Белоруссией
Европейские страны приостанавливают полеты над Белоруссией в ожидании официального решения Евросоюза на фоне ложного минирования самолета Ryanair.
Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите выступили за скорейший запрет самолетам белорусских авиакомпаний летать в европейском воздушном пространстве. Об этом говорится в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля Барендом Лейтсом.
В то же время европейским перевозчикам будет рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. При этом в документе не уточняется, смогут ли они совершать рейсы в эту страну. Информацию об обсуждении на саммите санкций в отношении Белоруссии подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая участвовала в саммите.
После инцидента с самолетом Ryanair в воскресенье сразу ряд стран призвали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии. К требованию присоединились Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия. Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа».
А накануне правительство Литвы заявило, что с 25 мая запретит любые полеты в Литву или из нее через Белоруссию. По данным литовского Минтранса, ограничения коснутся 26 рейсов в сутки. В ответ Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила о приостановке на месяц рейсов в Литву. Пассажирам предлагают вернуть полную стоимость билетов или изменить дату вылета.
Министр транспорта Латвии Талис Линкайтс в понедельник заявил, что авиакомпания airBaltic решила пока избегать воздушного пространства Белоруссии.
Решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытии воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов готовит также правительство Украины. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, если Украина введет запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» над своей территорией, то станет невозможен транзит, который с 2014 года используется пассажирами между Москвой и Киевом как самый короткий «кривой маршрут».
«Если Украина присоединится к этим санкциям, и введет запрет на полеты «Белавиа» над своей территорией, то это будет означать, что аэропорт «Минск-2», который последние семь лет использовался в качестве транзитного между Москвой и Киевом, прекратит свое существование», - отметил политолог.
По оценке Минтранса, между Россией и Украиной пассажиропоток оценивается примерно в 680 тысяч человек в год. Из них 400 тысяч пользуются услугами российских авиакомпаний.
Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на слова близкого к европейским переговорам чиновника, пишет, что наиболее вероятные меры на экстренную посадку самолета в Минске - санкции против физических и юридических лиц. В то же время приостановка транзита между Белоруссией и ЕС и через страну может сильно увеличить расходы европейских компаний.
По словам Болкунца, если авиакомпании «Белавиа» все же будут запрещены полеты над Европой, то Минск потеряет доходы, получаемые за пролет иностранных перевозчиков, а у национального перевозчика будет подорвана репутация.
«Белоруссия потеряет доходы, которые получает за пролет над ее территорией самолетов. Белорусским авиакомпаниям, в частности перевозчику «Белавиа» может быть запрещен пролет над странами Европы. Это будет очень жестко, будет подорвана репутация страны и компании», - добавил политолог.
Рейс Афины - Вильнюс авиакомпании Ryanair был вынужден в минувшее воскресенье сесть в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступит с заявлением в связи с инцидентом и последовавшей на него реакцией в мире.
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