Обрезали крылья. Европа готовится закрыть авиасообщение с Белоруссией

После инцидента с самолетом Ryanair в воскресенье сразу ряд стран призвали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии. К требованию присоединились Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия. Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа».

А накануне правительство Литвы заявило, что с 25 мая запретит любые полеты в Литву или из нее через Белоруссию. По данным литовского Минтранса, ограничения коснутся 26 рейсов в сутки. В ответ Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила о приостановке на месяц рейсов в Литву. Пассажирам предлагают вернуть полную стоимость билетов или изменить дату вылета.

Министр транспорта Латвии Талис Линкайтс в понедельник заявил, что авиакомпания airBaltic решила пока избегать воздушного пространства Белоруссии.

Решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытии воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов готовит также правительство Украины. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, если Украина введет запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» над своей территорией, то станет невозможен транзит, который с 2014 года используется пассажирами между Москвой и Киевом как самый короткий «кривой маршрут».

«Если Украина присоединится к этим санкциям, и введет запрет на полеты «Белавиа» над своей территорией, то это будет означать, что аэропорт «Минск-2», который последние семь лет использовался в качестве транзитного между Москвой и Киевом, прекратит свое существование», - отметил политолог.

По оценке Минтранса, между Россией и Украиной пассажиропоток оценивается примерно в 680 тысяч человек в год. Из них 400 тысяч пользуются услугами российских авиакомпаний.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на слова близкого к европейским переговорам чиновника, пишет, что наиболее вероятные меры на экстренную посадку самолета в Минске - санкции против физических и юридических лиц. В то же время приостановка транзита между Белоруссией и ЕС и через страну может сильно увеличить расходы европейских компаний.

По словам Болкунца, если авиакомпании «Белавиа» все же будут запрещены полеты над Европой, то Минск потеряет доходы, получаемые за пролет иностранных перевозчиков, а у национального перевозчика будет подорвана репутация.