Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Сербский режиссёр Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве, передает корреспондент НСН с места событий.
Новая работа обладателя двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля будет называться Moscow by Kusturica. По замыслу режиссёра, фильм должен показать, насколько Москва развитый, процветающий и красивый город.
На сессии «Москва — город кино» в рамках деловой программы Московской международной недели кино Кустурица также заявил, что планирует снять кинокартины по мотивам русской классики.
Ранее Кустурица заявил, что намерен получить российский паспорт, сообщает RT.
