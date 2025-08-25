МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино
25 августа 202514:27
Участие американского режиссёра Вуди Аллена в Московской международной неделе кино является позором. С таким заявлением выступило МИД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что Киев «решительно осуждает» участие американского кинодеятеля в мероприятии.
«Культура никогда не должна... служить инструментом пропаганды», - заключили в украинском МИД.
Ранее Вуди Аллен заявил «Радиоточке НСН», что задумается над съёмками своего нового фильма в России, если поступит такое предложение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино
- Завод «КАМАЗ» отказался от введения трехдневной рабочей недели
- Вадим Самойлов: После СВО всех «будет трясти» еще 20-25 лет
- Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам
- В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза
- «Нищебродов не пустят»: Кому откажут в шенгенской визе в 2025 году
- Вуди Аллен готов работать с российскими студентами
- Львова-Белова: В Россию из Украины вернулись женщина с сыном
- Стубб: Отношения РФ и Европы восстановятся, но будут выглядеть иначе
- «Массовый исход» москвичей на дачи в соседних регионах опровергли
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru