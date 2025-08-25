МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино

Участие американского режиссёра Вуди Аллена в Московской международной неделе кино является позором. С таким заявлением выступило МИД Украины.

Вуди Аллен готов работать с российскими студентами

В ведомстве подчеркнули, что Киев «решительно осуждает» участие американского кинодеятеля в мероприятии.

«Культура никогда не должна... служить инструментом пропаганды», - заключили в украинском МИД.

Ранее Вуди Аллен заявил «Радиоточке НСН», что задумается над съёмками своего нового фильма в России, если поступит такое предложение.

