Завод «КАМАЗ» отказался от введения трехдневной рабочей недели

Российский автопроизводитель «КАМАЗ» отказался от введения трёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что принимаемые руководством меры позволяют предприятию «чувствовать себя увереннее других игроков рынка».

«Продолжается рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов... Есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет», - говорится в сообщении.

Также в компании указали, что основные подразделения, которые связаны с производством грузовиков, будут работать в текущем режиме.

Ранее сотрудникам «КАМАЗа» на объектах в Набережных Челнах запретили приносить на работу заказную и магазинную еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: Соцсети/paokamaz
