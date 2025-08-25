Завод «КАМАЗ» отказался от введения трехдневной рабочей недели
Российский автопроизводитель «КАМАЗ» отказался от введения трёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что принимаемые руководством меры позволяют предприятию «чувствовать себя увереннее других игроков рынка».
«Продолжается рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов... Есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет», - говорится в сообщении.
Также в компании указали, что основные подразделения, которые связаны с производством грузовиков, будут работать в текущем режиме.
Ранее сотрудникам «КАМАЗа» на объектах в Набережных Челнах запретили приносить на работу заказную и магазинную еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru