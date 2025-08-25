Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
Секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров был награждён медалью «Защитник Чеченской республики». Об этом в своём Telegram-канале заявил его отец, глава республики Рамзан Кадыров.
Медаль была вручена Адаму Кадырову в рамках церемонии награждения победителей и участников 12-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.
«Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по Чеченской республике Аслана Ирасханова медаль «Защитнику Чеченской республики», - написал глава Чечни.
Ранее Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- HR-специалисты поспорили об увольнении за неопрятный внешний вид
- Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом
- «Беспредельщики!»: BadComedian упрекнул YouTube за «улучшение» качества видео
- Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
- Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
- МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино
- Завод «КАМАЗ» отказался от введения трехдневной рабочей недели
- Вадим Самойлов: После СВО всех «будет трясти» еще 20-25 лет
- Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам
- В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru