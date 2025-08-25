Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»

Секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров был награждён медалью «Защитник Чеченской республики». Об этом в своём Telegram-канале заявил его отец, глава республики Рамзан Кадыров.

Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль

Медаль была вручена Адаму Кадырову в рамках церемонии награждения победителей и участников 12-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

«Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по Чеченской республике Аслана Ирасханова медаль «Защитнику Чеченской республики», - написал глава Чечни.

Ранее Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова
ТЕГИ:НаградаЧеченская РеспубликаЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры