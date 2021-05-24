Скажи мне, кто твой друг. Почему Лукашенко токсичен

Санкции вплоть до закрытия авиасообщения требуют ввести в отношении Белоруссии сразу несколько стран. К требованию уже присоединились Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия. Причина – то ли экстренная, то ли принудительная посадка в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс и задержание в минском аэропорту летевшего этим рейсом белорусского оппозиционера. В минувшее воскресенье по личному поручению белорусского президента в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. После посадки был задержан бывший глава телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии он внесен в список террористов.

Версий инцидента в белорусском небе, как водится, две. По официальной, предложенной Минском, борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать». В Минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. После приземления самолет и пассажиры были досмотрены саперной группой и представителями силовых ведомств, однако ничего подозрительного обнаружено не было.

С этой версией, однако, идут вразрез сообщения компании-владельца самолета и средства объективного контроля. Начать с того, что не экипаж запросил у Минска разрешения на посадку, а, напротив, власти Белоруссии уведомили борт о потенциальной угрозе безопасности и дали указание совершить посадку в Минске. Так описала ситуацию пресс-служба авиакомпании Ryanair, на которую ссылается РБК. Кроме того, на сайте мониторинга авиаполетов видно, что на момент разворота ближайшим аэропортом был как раз Вильнюс, тогда как до Минска пришлось лететь вдвое дальше.

Западная реакция на инцидент в белорусском небе однозначна: Белоруссия – государство-изгой, Лукашенко – последний диктатор Европы, посадка самолета в Минске – захват воздушного судна с целью поимки политического оппонента, то есть акт воздушного пиратства.

На эти оценки ответила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные «блюстителями порядка и хранителями морали», - написала Захарова в соцсетях, напомнив о принудительных посадках в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине белорусского лайнера с активистом антимайдана.

В Кремле, однако, не спешат с оценкой происходящего:

«Кто-то требует санкции, кто-то говорит, что это соответствовало международным правилам и нормам. Мы бы сейчас не хотели участвовать в этой гонке», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Определяться, однако, придется. В мировой истории трудно найти случай, когда пират оказывался достойным, например, губернатором. К тому же, времена Генри Моргана давно в прошлом, да и Белоруссия – не Ямайка. А древнее «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» не утратило актуальности и в наши дни.

