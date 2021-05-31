«Похулиганили». Рар объяснил экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине
Немецкий политолог нашел связь между инцидентами с лайнерами авиакомпании в Германии и Белоруссии.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве. Инцидент произошел спустя неделю после того, как другой самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что ложное сообщение о минировании самолета в Берлине могло быть спровоцировано аналогичной историей, произошедшей в Белоруссии.
«Думаю, немецкая полиция скоро узнает, кто звонил, и откуда такие звонки идут. К сожалению, бывают такие случаи, когда появляются люди, которые любят повторять такие истории. Получилось в Белоруссии похулиганить, вот кто-то решил кого-то напугать. Обычно таких людей в Европе ловят. Поэтому думаю, что и адресата этого ложного заявления скоро найдут», - предположил специалист.
При этом Рар не стал проводить другие параллели с белорусской историей, так как в Минске речь шла не просто о посадке самолета после сообщения о минировании, а об аресте белорусского оппозиционера. Этим он объяснил отсутствие реакции Запада на посадку рейса в Берлине, о чем ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Германии и Европе подняли такой хай не потому, что самолет приземлился. Естественно, по всем законам, если есть предупреждение о минировании самолета, есть опасность для пассажиров, то и пилоты, и сторона, где это все происходит, должна обеспечить сохранность жизни и здоровья людей. Так что не в этом была критика в сторону Белоруссии, а в том, что посадили самолет с белорусским оппозиционером и блогером (Романом Протасевичем – прим. НСН). Вот в чем дело. Это очевидная разница», - считает политолог.
При этом он отметил, что в Германии давно отмели все подозрения в причастности России к инциденту недельной давности, приведшем к задержанию Протасевича.
«Так уже не заявляют ни политики, ни средства массовой информации. Вчера в одной из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung даже вышла статья, что никаких подозрений и доказательств против России просто нет. Поэтому сейчас это делать прекратили. Конечно, есть силы, которые у нас, и на Западе всюду видят козни России. Но здесь вина целиком лежит на Лукашенко. Он находится под большим давлением, и санкции принимаются против него, а не против России. Я думаю, так и будет продолжаться», - дал прогноз Рар.
В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая.
Борт самолета был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее, все пассажиры были эвакуированы, а их багаж подвергся досмотру. Представители берлинской полиции отметили, что пассажиры рейса улетят в Польшу на борту запасного рейса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление относительно того, что новость об экстренной посадке самолета Ryanair в Берлине появилась только спустя сутки после случившегося. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, ее также удивил тот факт, что о происшествии стало известно из пресс-релиза компании, а не из источников НАТО. Захарова подчеркнула, что никто не требует международного расследования, как это было после аналогичного инцидента компании в Минске.
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