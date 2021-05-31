«Похулиганили». Рар объяснил экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине

При этом Рар не стал проводить другие параллели с белорусской историей, так как в Минске речь шла не просто о посадке самолета после сообщения о минировании, а об аресте белорусского оппозиционера. Этим он объяснил отсутствие реакции Запада на посадку рейса в Берлине, о чем ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Германии и Европе подняли такой хай не потому, что самолет приземлился. Естественно, по всем законам, если есть предупреждение о минировании самолета, есть опасность для пассажиров, то и пилоты, и сторона, где это все происходит, должна обеспечить сохранность жизни и здоровья людей. Так что не в этом была критика в сторону Белоруссии, а в том, что посадили самолет с белорусским оппозиционером и блогером (Романом Протасевичем – прим. НСН). Вот в чем дело. Это очевидная разница», - считает политолог.

При этом он отметил, что в Германии давно отмели все подозрения в причастности России к инциденту недельной давности, приведшем к задержанию Протасевича.

«Так уже не заявляют ни политики, ни средства массовой информации. Вчера в одной из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung даже вышла статья, что никаких подозрений и доказательств против России просто нет. Поэтому сейчас это делать прекратили. Конечно, есть силы, которые у нас, и на Западе всюду видят козни России. Но здесь вина целиком лежит на Лукашенко. Он находится под большим давлением, и санкции принимаются против него, а не против России. Я думаю, так и будет продолжаться», - дал прогноз Рар.