Захарова прокомментировала инцидент с Ryanair в Берлине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление относительно того, что новость об экстренной посадке самолета Ryanair в Берлине появилась только спустя сутки после случившегося. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, ее также удивил тот факт, что о происшествии стало известно из пресс-релиза компании, а не из источников НАТО.