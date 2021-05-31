Захарова прокомментировала инцидент с Ryanair в Берлине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление относительно того, что новость об экстренной посадке самолета Ryanair в Берлине появилась только спустя сутки после случившегося. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, ее также удивил тот факт, что о происшествии стало известно из пресс-релиза компании, а не из источников НАТО.
Захарова подчеркнула, что никто не требует международного расследования, как это было после аналогичного инцидента компании в Минске.
Ранее сообщалось, что самолет компании Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе. Лайнер выполнял рейс из Дублина в Краков. Экипаж воздушного судна сам принял решение о посадке. Пассажиров эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным сотрудников правоохранительных органов, бомбу на борту самолета не обнаружили.
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