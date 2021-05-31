Лайнер Ryanair посадили в Берлине из-за сообщения о минировании
Самолет компании Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе, сообщил Sputnik.
Лайнер выполнял рейс из Дублина в Краков. Экипаж воздушного судна сам принял решение о посадке. Пассажиров эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным сотрудников правоохранительных органов, бомбу на борту самолета не обнаружили, пишет Газета.ру.
Ранее 23 мая лайнер Ryanair экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Рейс, летевший из Афин в Вильнюс, власти Белоруссии посадили с помощью истребителя МиГ-29. После посадки белорусские силовики задержали журналиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Им грозят сроки по обвинениям в разжигании национальной розни и организации беспорядков, сообщает ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Россияне будут получать шенгенскую визу по новыми правилам
- Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»
- В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников
- В МИД рассказали, как «Северный поток-2» повлияет на поставки газа через Украину
- Франция и Швеция потребовали проверить информацию о слежке США за политиками ЕС
- Лайнер Ryanair посадили в Берлине из-за сообщения о минировании
- В России за сутки диагностировали 8 475 случаев коронавируса
- Китайцам разрешат заводить третьего ребенка
- Стрелявшему по прохожим жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение
- Семью из четырех человек убили в Московской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru