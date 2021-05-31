Лайнер Ryanair посадили в Берлине из-за сообщения о минировании

Лайнер выполнял рейс из Дублина в Краков. Экипаж воздушного судна сам принял решение о посадке. Пассажиров эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным сотрудников правоохранительных органов, бомбу на борту самолета не обнаружили, пишет Газета.ру.

Ранее 23 мая лайнер Ryanair экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Рейс, летевший из Афин в Вильнюс, власти Белоруссии посадили с помощью истребителя МиГ-29. После посадки белорусские силовики задержали журналиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Им грозят сроки по обвинениям в разжигании национальной розни и организации беспорядков, сообщает ФАН.

