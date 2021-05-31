Лайнер Ryanair посадили в Берлине из-за сообщения о минировании

Самолет компании Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе, сообщил Sputnik.

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Лайнер выполнял рейс из Дублина в Краков. Экипаж воздушного судна сам принял решение о посадке. Пассажиров эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным сотрудников правоохранительных органов, бомбу на борту самолета не обнаружили, пишет Газета.ру.

Ранее 23 мая лайнер Ryanair экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Рейс, летевший из Афин в Вильнюс, власти Белоруссии посадили с помощью истребителя МиГ-29. После посадки белорусские силовики задержали журналиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Им грозят сроки по обвинениям в разжигании национальной розни и организации беспорядков, сообщает ФАН.

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ФОТО: Vostock-photo
ТЕГИ:БерлинЭкстренная ПосадкаСамолет
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