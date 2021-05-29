Российские самолеты начали совершать рейсы в облет Белоруссии

Самолеты российских авиакомпаний стали летать в страны Европы, минуя воздушное пространство Белоруссии, информирует Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

По его данным, 27 мая, в четверг, около 10 лайнеров совершили перелет в европейские государства в облет воздушного пространства Белоруссии. При этом выяснилось, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на то, чтобы миновать воздушного пространства республики.

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«Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — отметил источник.

Он отказался раскрывать названия авиакомпаний.

Ранее власти сразу нескольких европейских стран и США запретили своим авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, что его волнует требование Лукашенко фактически допустить «Белавиа» на внутренний российский авиарынок.

«Он потерял рынок внешних перелетов, а теперь претендует на то, чтобы у российских компаний откусить часть внутреннего рынка. Он должен был эти риски просчитывать изначально, но он ничего не просчитывает, он действует часто очень импульсивно, эмоционально, и его заявления зачастую носят такой же характер», - отметил Безпалько.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоСамолетыПолетыБелоруссия
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