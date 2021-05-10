«Какая-то возня!» Юрист-международник – о претензиях Чехии к России о компенсации за взрывы во Врбетице

Первый замглавы международного комитета Совета Федераций РФ Владимир Джабаров назвал абсурдными обвинения Чехии о якобы причастности России к взрывам во Врбетице, сообщает РИА Новости.

По его словам, ещё не было ни соответствующего расследования, ни установления всех фактов.

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Никто им платить не будет, это абсурд», - подчеркнул сенатор.