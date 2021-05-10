«Какая-то возня!» Юрист-международник – о претензиях Чехии к России о компенсации за взрывы во Врбетице

Юрист-международник, эксперт Московской юридической академии в беседе с НСН предложил дождаться иска Чехии к России по взрывам во Врбетице.

Первый замглавы международного комитета Совета Федераций РФ Владимир Джабаров назвал абсурдными обвинения Чехии о якобы причастности России к взрывам во Врбетице, сообщает РИА Новости.

По его словам, ещё не было ни соответствующего расследования, ни установления всех фактов.

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Никто им платить не будет, это абсурд», - подчеркнул сенатор.

Политолог: «Чехия потеряла лицо из-за дела во Врбетице»

Ранее министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что чешское правительство намерено потребовать у России один миллиард крон (3,5 миллиарда рублей) компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, сообщает телеканал «360».

Юрист-международник, эксперт Московской юридической академии Пауль Калиниченко в беседе с НСН разделяет позицию сенатора Владимира Джабарова по поводу требований Чехии к России о выплате компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году.

Против кого дружите? В Госдуме отреагировали на призывы в Швеции к санкциям против России

«Какая-то возня. Никто никаких фактов не приводит, ничего не показывает. Это совершенно не юридическая тема. Они (чешские власти – прим. НСН) выбрасывают какую-то информацию в информационное пространство, но к реальности она не имеет никакого отношения. Будут подавать иск – тогда и посмотрим, о чем он. А то, что они компенсации хотят… Мало ли, кто чего хочет. Пока для этого нет никаких оснований», - заявил эксперт.

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Россия в сложившейся ситуации может предпринять ответные действия в отношении Чехии и добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории европейской страны.

«Известно, что склады во Врбетице арендовал болгарский торговец оружием, которое и взорвалось. Фактически на территории Чехии осуществлялась нелегальная торговля оружием, и Россия может выступить с требованиями расследования этого инцидента», - считает Сурма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:ВзрывКомпенсацияРоссияЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры