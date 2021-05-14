Песков объяснил, о чем говорит перечень недружественных стран

Включение Россией только двух стран в перечень недружественных государств свидетельствует о готовности Москвы к диалогу, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу с другими странами.

Между тем, в Совете Федерации не исключили возможность расширения списка недружественных стран. Это может произойти в случае продолжения антироссийской риторики, пояснил РИА Новости первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.

Правительство России утвердило в пятницу перечень недружественных иностранных государств, в который включены только США и Чехия. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, для недружественных стран ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий. Чехия сможет заключать договоры не более чем с 19 работниками из числа граждан РФ, США - ни с одним, отмечает Ura.ru.

Россия ожидает, что посольства и диппредставительства США до 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с ограничительными мерами, принятыми Москвой в отношении недружественных государств, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

