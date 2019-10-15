Новости за ночь: США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии

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США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщил американский Минфин на своем сайте. В частности, в санкционный список внесены Министерство энергетики Турции, а также турецкое Минобороны. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба страны, министр энергетики, а также зампред правящей Партии справедливости и развития.

Ранее Вашингтон сообщил о намерении повысить пошлины на турецкую сталь до 50% и приостановить переговоры о торговом соглашении между странами.

Военная операция началась 9 октября. Турция заявила, что создаёт на своей границе зону безопасности. Для этого она хочет отодвинуть курдов в Сирии. В то же время автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии договорилась с Дамаском о размещении армии на всей границе с Турцией.

