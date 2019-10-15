Новости за ночь: США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии
Главные события ночи по версии НСН.
Трамп ввел санкции против Турции в связи с операцией в Сирии
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщил американский Минфин на своем сайте. В частности, в санкционный список внесены Министерство энергетики Турции, а также турецкое Минобороны. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба страны, министр энергетики, а также зампред правящей Партии справедливости и развития.
Ранее Вашингтон сообщил о намерении повысить пошлины на турецкую сталь до 50% и приостановить переговоры о торговом соглашении между странами.
Военная операция началась 9 октября. Турция заявила, что создаёт на своей границе зону безопасности. Для этого она хочет отодвинуть курдов в Сирии. В то же время автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии договорилась с Дамаском о размещении армии на всей границе с Турцией.
Единая платёжка по ЖКУ появится в России
В России может появиться единый платежный документ по ЖКУ. Правительство поддержит такой законопроект при условии его качественной доработки. Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги. Исчезнут пять квитанций — останется только одна. В свою очередь, кабмин легко сможет проследить рост тарифов.
Предполагается, что единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными.
Добавим, проект был внесен еще в июне.
Глава МИД Украины назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам заявил, что существует альтернатива «формулы Штайнмайера». Но, как уточнил Пристайко, в этом случае властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. Подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании.
В этой ситуации министр предлагает правительству выбрать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить гражданам наиболее разумный, правильный и целесообразный вариант.
Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане
В России зафиксирована вспышка сибирской язвы. В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на это заболевание. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Минздрава республики. В ведомстве сообщили, что все заболевшие проживают в одном селе. У двух из них диагноз подтвержден в лаборатории. Больные находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Заражение произошло через мясо после того, как один из заболевших мужчин зарезал быка. Мясо отправили на продажу, но после подтверждения диагноза изъяли.
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