Эрдогану не поздоровится. Сирийские курды о новой турецкой операции в Сирии

Соединенные Штаты обеспокоены планами турецкой армии провести операцию на северо-востоке Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус. «Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как заявил НСН представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад, протест Соединенных Штатов, скорее всего, связан с тем, что в ходе недавнего визита американской военной делегации в Турцию стороны не смогли договориться.

«Они видимо не договорились, потому что американцы хотят, чтобы эта зона безопасности была под их контролем, а Эрдоган хочет опять этих террористов, исламистов туда послать, как в Африне он сделал (речь об операции “Оливковая ветвь”, начавшейся 20 января 2018 года – прим. НСН). Поэтому американцы против этого. Они говорят, если будет турецкая армия, то где-то на 5 км можно, но только турецкой армии, которая под эгидой НАТО. Другой вариант для американцев не годится. Американцы тоже туркам условие ставят, если утвердятся в большом Идлибе, тогда мы разрешаем 5 км. Они все связывают и в том числе С-400», — отметил собеседник агентства.