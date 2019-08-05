Эрдогану не поздоровится. Сирийские курды о новой турецкой операции в Сирии
Представитель сирийских курдов заявил НСН, что при поддержку США курды на северо-востоке Сирии дадут отпор турецкой армии.
Соединенные Штаты обеспокоены планами турецкой армии провести операцию на северо-востоке Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус. «Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.
Как заявил НСН представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад, протест Соединенных Штатов, скорее всего, связан с тем, что в ходе недавнего визита американской военной делегации в Турцию стороны не смогли договориться.
«Они видимо не договорились, потому что американцы хотят, чтобы эта зона безопасности была под их контролем, а Эрдоган хочет опять этих террористов, исламистов туда послать, как в Африне он сделал (речь об операции “Оливковая ветвь”, начавшейся 20 января 2018 года – прим. НСН). Поэтому американцы против этого. Они говорят, если будет турецкая армия, то где-то на 5 км можно, но только турецкой армии, которая под эгидой НАТО. Другой вариант для американцев не годится. Американцы тоже туркам условие ставят, если утвердятся в большом Идлибе, тогда мы разрешаем 5 км. Они все связывают и в том числе С-400», — отметил собеседник агентства.
По его словам, формирования курдов на северо-востоке Сирии смогут дать отпор турецкой армии, но только в случае воздушной поддержки от американцев.
«Если американский защитный зонд будет военный, то Эрдогану плохо будет, потому что наши курды, около 80 тысяч, хорошо вооружены уже, они им отпор такой дадут, что мало не покажется. Если американцы их поддержат, то это может плохо кончиться для Эрдогана. В Турции одни курды живут по всей границе, около 25-30 млн курдов. Они могут все встать, и еще будет хуже для него. Этот Эрдоган просто всем надоел уже. Он сам покрывает террористов. ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), это все от него идут. Эти бородатые, эти исламисты. Он их поощряет, вооружает, финансирует. Просто все нации закрывают на него глаза, а на самом деле террористы от него», — сказал НСН представитель сирийских курдов.
Джавад Мухаммад добавил, что после турецкой операции «Оливковая ветвь», нацеленной на вытеснение курдских вооруженных формирований из района Африн, Соединенные Штаты не могут допустить повторения ее последствий.
«Если американцы против, значит, американцы нас поддержат, и мы ему покажем. Мы - крепкий орешек, не шутка. Если американцы нас будут защищать с воздуха, то Эрдогану мало не покажется, не поздоровится в этот раз. Не как в Африне, когда НАТО ему развязали руки, и исламисты там бушевали. Очень плохо нашим курдам, которые в Африне», — заметил собеседник НСН.
Напомним, что в воскресенье, 4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее реки Евфрат, но не стал уточнять сроки начала операции. Эрдоган уточнил, что турецкая сторона оповестила об этом Россию и Соединенные Штаты.
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