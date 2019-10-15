Трамп ввел санкции против Турции из-за вторжения в Сирию

15 октября 201907:00

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции из-за военной операции Анкары на территории Сирии, сообщает RT.

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Отмечается, что под блокировку попала собственность некоторых граждан Турции, кроме того, им ограничен въезд на территорию США.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью санкций является оказание давления на Анкару, чтобы та прекратила военные действия на севере Сирии, отмечает РИА ФАН.

При этом в Вашингтоне предупредили, что если власти Турции не прекратят наступление, санкции могут быть усилены, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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