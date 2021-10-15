Певица Бритни Спирс раскритиковала пластические операции

Американская звезда Бритни Спирс раскритиковала пластические операции и врачей, которые их предлагают. Об этом она сообщила в посте в Instagram под снимком, на котором показала голую грудь.

Спирс предположительно описала произошедший с ней случай, когда ей предложили провести операцию на теле. Артистка призналась, что это крайне возмутило ее.

«Что за дела со всеми этими консультациями по улучшению тела? Это только я или кого-нибудь еще оскорбляет подобный опыт? Может, я излишне чувствительна, но, в любом случае, я скорее сброшусь с обрыва, чем буду выслушивать доктора, который рассказывает мне, что не так с моей внешностью», — написала Спирс под обнаженным фото.

Недавно американские медики заподозрили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны. Врачи назвали признаки, которые говорят о перенесенных пластических или косметологических процедурах у Тома Круза и Мадонны. Об этом пишет Daily Mail.

Коронавирус спровоцировал спрос на пластические операции

Тем временем певица Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях. Она призналась, что делала только маленькие подтяжки на лбу и висках, поскольку ей запрещен общий наркоз. Кроме того, звезда отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».


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Фото: Instagram/britneyspears
ТЕГИ:Пластическая Хирургия
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