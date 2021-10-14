Алла Пугачева серьезно изменила внешний вид
Народная артистка СССР Алла Пугачева серьезно изменила внешний вид, в частности, прическу и цвет волос. Звезда появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с короткими белыми волосами. Снимки с мероприятия Проскурякова разместила в своем Instagram. Об этом пишет "Lenta.ru".
В комментариях к фотографиям пользователи Сети признались, что не узнали Пугачеву. Они отметили, что новый образ ей очень идет.
В феврале прошлого года певица рассказала о перенесенных пластических операциях. Она призналась, что делала только маленькие подтяжки на лбу и висках, поскольку ей запрещен общий наркоз. Кроме того, звезда отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».
Ранее продюсер Иосиф Пригожин и издатель Ирина Прохорова рассказали НСН о «женщине, которая поёт». Они поделились мыслями о певице вне сцены.
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