Народная артистка СССР Алла Пугачева серьезно изменила внешний вид, в частности, прическу и цвет волос. Звезда появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с короткими белыми волосами. Снимки с мероприятия Проскурякова разместила в своем Instagram. Об этом пишет "Lenta.ru".

В комментариях к фотографиям пользователи Сети признались, что не узнали Пугачеву. Они отметили, что новый образ ей очень идет.

В феврале прошлого года певица рассказала о перенесенных пластических операциях. Она призналась, что делала только маленькие подтяжки на лбу и висках, поскольку ей запрещен общий наркоз. Кроме того, звезда отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин и издатель Ирина Прохорова рассказали НСН о «женщине, которая поёт». Они поделились мыслями о певице вне сцены.







