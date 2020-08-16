Коронавирус спровоцировал спрос на пластические операции

В США на фоне пандемии коронавируса растет спрос на услуги пластических хирургов. Об этом сообщает издание New York Times.

Причиной повышенного спроса на пластику является недовольство людьми своей внешностью во время видеосвязи с помощью различных сервисов.

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«У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году», — отметила пластический хирург из Атланты, доктор Дайана Александер.

Она сообщила, что менее чем за три месяца выполнила 251 процедуру, несмотря на их высокую стоимость - от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов.

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ФОТО: flickr.com // Eugene Evehealth
ТЕГИ:Пластическая ХирургияКоронавирус
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