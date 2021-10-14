Медики заподозрили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны

Врачи назвали признаки, которые говорят о перенесенных пластических или косметологических процедурах у Тома Круза и Мадонны. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница британской клиники Medispa Нила Раджа (Nyla Raja) проанализировала изменения во внешности американских актера Тома Круза и поп-певицы Мадонны, которых в октябре поклонники заподозрили в улучшении внешнего вида посредством хирургического вмешательства или введения филлеров.

По мнению медика, косметологи сделали Крузу инъекции ботокса, из-за чего его лицо отекло и располнело.

В свою очередь косметолог Росс Перри (Ross Perry) отметил, что отек — это нормальная реакция организма на инъекции, которая со временем проходит.

Специалисты согласились между собой что, что Мадонна прибегла к аналогичной процедуре, из-за чего на ее лице отсутствуют возрастные морщины.

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Ранее стало известно, что Алла Пугачева серьезно изменила внешний вид. Звезда появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с короткими белыми волосами. Снимки с мероприятия Проскурякова разместила в своем Instagram.

В комментариях к фотографиям пользователи Сети признались, что не узнали Пугачеву. Они отметили, что новый образ ей очень идет.

В феврале прошлого года певица рассказала о перенесенных пластических операциях. Она призналась, что делала только маленькие подтяжки на лбу и висках, поскольку ей запрещен общий наркоз. Кроме того, звезда отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».

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