Медики заподозрили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны

Врачи назвали признаки, которые говорят о перенесенных пластических или косметологических процедурах у Тома Круза и Мадонны. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница британской клиники Medispa Нила Раджа (Nyla Raja) проанализировала изменения во внешности американских актера Тома Круза и поп-певицы Мадонны, которых в октябре поклонники заподозрили в улучшении внешнего вида посредством хирургического вмешательства или введения филлеров.

По мнению медика, косметологи сделали Крузу инъекции ботокса, из-за чего его лицо отекло и располнело.

В свою очередь косметолог Росс Перри (Ross Perry) отметил, что отек — это нормальная реакция организма на инъекции, которая со временем проходит.

Специалисты согласились между собой что, что Мадонна прибегла к аналогичной процедуре, из-за чего на ее лице отсутствуют возрастные морщины.