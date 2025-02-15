Песков поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина Труфанова

В Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова и выражают признательность руководству палестинского движения ХАМАС за принятое решение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ХАМАС пообещало освободить заложников в срок

Сегодня, 15 февраля, стало известно об освобождении Труфанова. Его взяли в плен в кибуце Нир Оз 7 октября 2023 года и удерживали в секторе Газа.

Сейчас россиянин находится на территории Израиля в сопровождении израильских военных, отметили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит израильских заложников, ЦАХАЛ возобновит активные боевые действия в секторе Газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦАХАЛ
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраильЗаложники

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