Песков поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина Труфанова
В Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова и выражают признательность руководству палестинского движения ХАМАС за принятое решение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сегодня, 15 февраля, стало известно об освобождении Труфанова. Его взяли в плен в кибуце Нир Оз 7 октября 2023 года и удерживали в секторе Газа.
Сейчас россиянин находится на территории Израиля в сопровождении израильских военных, отметили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит израильских заложников, ЦАХАЛ возобновит активные боевые действия в секторе Газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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