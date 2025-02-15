«ХАМАС» освободило россиянина Труфанова и двух других заложников

«ХАМАС» освободило троих израильских заложников, в том числе гражданина РФ Александра Труфанова, которые удерживались палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

По данным источника, в настоящий момент освобожденная группа в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сил Службы общей безопасности прибыли на территорию Израиля. Там вернувшимся заложникам должны провести первоначальное медосвидетельствование.

ХАМАС пообещало освободить заложников в срок

Накануне палестинское движение «Исламский джихад» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) сообщило, что собирается освободить заложника, имеющего российское гражданство, Александра Труфанова 15 февраля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если к полудню 15 февраля «ХАМАС» не освободит израильских заложников, ЦАХАЛ возобновит активные боевые действия в секторе Газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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