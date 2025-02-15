«ХАМАС» освободило россиянина Труфанова и двух других заложников

«ХАМАС» освободило троих израильских заложников, в том числе гражданина РФ Александра Труфанова, которые удерживались палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

По данным источника, в настоящий момент освобожденная группа в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сил Службы общей безопасности прибыли на территорию Израиля. Там вернувшимся заложникам должны провести первоначальное медосвидетельствование.