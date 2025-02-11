Армия Израиля возобновит бои, если ХАМАС не освободит заложников к 15 февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит израильских заложников, армия Израиля возобновит активные боевые действия в секторе Газа.

Об этом он заявил по итогам заседания военно-политического кабинета, на котором присутствовали ключевые министры.

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Нетаньяху подчеркнул, что если заложники не будут освобождены до указанного времени, Израиль отменит прекращение огня и продолжит боевые действия против ХАМАС до его полного уничтожения.

При этом премьер-министр не уточнил, сколько заложников должны освободить, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасПалестинаЗаложникиСектор ГазаИзраиль

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