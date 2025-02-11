Армия Израиля возобновит бои, если ХАМАС не освободит заложников к 15 февраля

Нетаньяху подчеркнул, что если заложники не будут освобождены до указанного времени, Израиль отменит прекращение огня и продолжит боевые действия против ХАМАС до его полного уничтожения.

При этом премьер-министр не уточнил, сколько заложников должны освободить, передает «Радиоточка НСН».

