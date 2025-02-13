ХАМАС пообещало освободить заложников в срок

Палестинские радикалы ХАМАС намерены соблюдать условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

В Израиле отказ ХАМАС от обмена заложников назвали возвращением к войне

В заявлении говорится, что переговоры с главой Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом и премьер-министром Катара Мухаммедом Абдель Рахманом Аль Тани «прошли в позитивном ключе».

«ХАМАС подтверждает, что продолжит выполнять условия соглашения, включая реализацию процесса обмена пленных в назначенные сроки», - указали радикалы.

Ранее ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня и решило отложить запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников. В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боевых действий в анклаве, сообщает RT.

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