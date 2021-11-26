Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 зафиксирован в Бельгии

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что в стране был подтверждён первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом B.1.1.529, сообщает РИА Новости.

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Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст в своём Twitter уточнил, что новый южноафриканский вариант COVID-19 был обнаружен у пассажира, который прибыл в страну из Египта.

Ранее новый штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Ботсване, в Южно-Африканской Республике и в Гонконге. По мнению экспертов, данный вариант потенциально более устойчив к вакцинам по сравнению с другими штаммами.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что вакцину «Спутник V» при необходимости можно адаптировать под новый вариант COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвропаВакцинаБельгияКоронавирус
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