Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 зафиксирован в Бельгии

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст в своём Twitter уточнил, что новый южноафриканский вариант COVID-19 был обнаружен у пассажира, который прибыл в страну из Египта.

Ранее новый штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Ботсване, в Южно-Африканской Республике и в Гонконге. По мнению экспертов, данный вариант потенциально более устойчив к вакцинам по сравнению с другими штаммами.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что вакцину «Спутник V» при необходимости можно адаптировать под новый вариант COVID-19.

