В РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм коронавируса

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» при необходимости можно адаптировать под новый штамм COVID-19. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу RT.

Германия ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19

«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», — рассказал Дмитриев.

Ранее стало известно, что в Южной Африке был обнаружен новый вариант коронавируса. Штамм получил название B.1.1.529. Из-за обнаружения инфекции Британия и Германия ограничили авиасообщение с южноафриканскими странами. Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность приостановки авиасообщения с Южной Африкой.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Спутник VВакцинаАфрикаКоронавирус
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