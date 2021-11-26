В РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм коронавируса
Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» при необходимости можно адаптировать под новый штамм COVID-19. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу RT.
«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», — рассказал Дмитриев.
Ранее стало известно, что в Южной Африке был обнаружен новый вариант коронавируса. Штамм получил название B.1.1.529. Из-за обнаружения инфекции Британия и Германия ограничили авиасообщение с южноафриканскими странами. Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность приостановки авиасообщения с Южной Африкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru