Британские ученые обнаружили новый опасный штамм COVID-19 в Африке и Китае

Новый штамм коронавируса, потенциально более устойчивого к вакцинам по сравнению с другими вариантами, обнаружили в Ботсване, в Южно-Африканской Республике и в Гонконге. Об этом пишет Daily Mail.

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Издание отмечает, что новый вариант вируса под названием B.1.1.529 внесли в базы 11 ноября. Сейчас известно о 10 случаях инфекции. По данным вирусологов, в шиповидном белке нового штамма обнаружили 32 мутации, несколько из них затрудняют обнаружение антителами патогена. При этом пока нет информации о том, что вариант B.1.1.529 может быть особо заразным и способным к такому же быстрому распространению, как штамм «дельта».

«Природа вирусов предполагает частые и случайные мутации, и нет чего-либо необычного в появлении небольшого количества случаев, когда [у очередного штамма] отмечается новый набор мутаций. Любой вариант, демонстрирующий признаки распространения, быстро проходит процедуру оценки», — заявила представитель британского Агентства санитарной безопасности Мира Чанд.

В свою очередь, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло предположил, что штамм B.1.1.529 мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой. Вирус мог накопить большое количество мутаций при хроническом течении COVID-19, с которым долгое время не справлялся иммунитет.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:КитайАфрикаБританские УченыеКоронавирус
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