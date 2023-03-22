Первого замдиректора ФСБ исключили из санкционного списка Британии

Причины исключения Королева в королевстве не объяснили. Также в документе, опубликованном МИД страны, не указывалось, что генерал-полковник занимает высокую должность в ФСБ.

Британия указала его как как члена наблюдательного совета «Росатома», что подтверждается на сайте организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отмену всех антироссийских санкций частью урегулирования кризиса на Украине.