Первого замдиректора ФСБ исключили из санкционного списка Британии
Первого замдиректора ФСБ генерал-полковника Сергея Королева исключили из санкционного списка Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.
Причины исключения Королева в королевстве не объяснили. Также в документе, опубликованном МИД страны, не указывалось, что генерал-полковник занимает высокую должность в ФСБ.
Британия указала его как как члена наблюдательного совета «Росатома», что подтверждается на сайте организации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отмену всех антироссийских санкций частью урегулирования кризиса на Украине.
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