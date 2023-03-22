Росатом: Россия и КНР подготовят дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере

Одним из направлений сотрудничества станут проекты, связанные с реакторами на быстрых нейтронах. Кроме того, в планах российских и китайских ученых будут работы по производству урано-плутониевого топлива.

Ранее, как сообщала НСН, под данным СМИ, ЕС призвали включить «Росатом» в 11-й пакет санкций против России.

