Росатом: Россия и КНР подготовят дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере
Россия и Китай разработают дорожную карту программы сотрудничества в сфере ядерных технологий, сообщили в госкорпорации «Росатом», предает агентство «Прайм».
Документ будет подготовлен не позже 1 января 2025 года и охватит несколько десятилетий. Как уточнили «Росатоме», две страны будут вместе разрабатывать технологии будущего в атомной сфере.
Одним из направлений сотрудничества станут проекты, связанные с реакторами на быстрых нейтронах. Кроме того, в планах российских и китайских ученых будут работы по производству урано-плутониевого топлива.
Ранее, как сообщала НСН, под данным СМИ, ЕС призвали включить «Росатом» в 11-й пакет санкций против России.
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