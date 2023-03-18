Захарова подчеркнула необходимость отмены всех антироссийских санкций
Отмена всех санкций и исков против России в международных судебных инстанциях должна стать неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 18 марта. Ее заявление также опубликовал сайт МИД РФ.
Также Захарова отметила необходимость добиваться для достижения устойчивого мира завершения боевых действий, прекращения поставок на Украину вооружений, а также западных наемников, возвращения страны к нейтральному внеблоковому статусу, пишет Газета.ru.
«Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что для Москвы неприемлем язык ультиматумов, отмечает RT.
Так она прокомментировала результат разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с коллегой из Китая Цинь Ганом 16 марта, в ходе которого представитель официального Киева «подчеркнул важность «формулы мира» Заленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине». Об этом украинский политик написал в своем Twitter-аккаунте.
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