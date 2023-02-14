«Первая мысль: надо помочь!» Русские в Турции рассказали, как землетрясение сплотило страну

Жительница Стамбула Анна (имя изменено – прим. Ред.) рассказала НСН, что не очень хорошо говорит по-турецки, но тогда, включив телевизор 6 февраля, она все поняла. Ужас и паника охватили девушку. Первая мысль: «Надо как-то помочь».

Весь мир с ужасом в глазах и болью в сердце наблюдал за событиями, разворачивающимися на востоке Турции. Все без исключения боялись и плакали, скорбели о погибших и радовались каждой спасенной из-под завалов жизни. Сейчас страна в трауре, как и весь мир.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ СКВОЗЬ СТРАХ: КОГДА НИЧЕГО НЕПОНЯТНО

«Я начала занималась гуманитарной помощью пострадавшим в первый же день трагедии, когда было совершенно ничего непонятно. Единственное, что было ясно – не хватает тёплых вещей и каких-то базовых принадлежностей», - рассказала Дарья Манелова, предприниматель из Анталии.

Она вместе со своими подписчиками в социальных сетях начали сбор средств: «Все происходило на абсолютном доверии – люди из России присылали деньги мне на карту, а я ездила и закупала все необходимые вещи».

РУССКИЕ В ТУРЦИИ

«Всё русское комьюнити, которое я знаю, помогало пострадавшим! Нет ни одного человека, который остался бы в стороне. Вот прямо буквально ни одного! Кто-то переводил деньги, кто-то привозил вещи, кто-то делал и то, и другое, кто-то приезжал в организованные центры для того, чтобы разбирать вещи волонтёров. Кто-то поехал даже на место землетрясения! В Алании русское сообщество скинулось и купило несколько модульных домов для скорейшего размещения пострадавших», - рассказывает Дарья.

Анна (имя изменено – прим. Ред.) из Стамбула также рассказала НСН, что русские в Турции очень активно помогают пострадавшим от землетрясения, организовывают сборы, помогают информационно, собирают гумпомощь. Сама девушка анонимно отправила крупное пожертвование в фонд помощи пострадавшим от землетрясения.