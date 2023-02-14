«Первая мысль: надо помочь!» Русские в Турции рассказали, как землетрясение сплотило страну
После страшного землетрясения Турции помогают всем миром. Не остались в стороне и россияне, в том числе - живущие в этой стране. Они рассказали НСН, что катастрофа примирила даже давних политических оппонентов.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
«Я узнала о землетрясении из СМИ и от родственников, которые обрывали телефон. Мы с сыном живем в Анталии, это практически в тысяче километров от региона, где произошло землетрясение. Было страшно. По всем каналам передавали ужасные новости о разрушениях и жертвах. Корреспонденты плакали в прямом эфире, находясь на месте событий», - вспоминает Гаянэ Асадова, основатель и директор PR бюро AsadovaCOM, эксперт по коммуникациям из Анталии.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, позже сейсмологи зафиксировали ряд новых подземных толчков. В результате стихийного бедствия погибли более 30 тысяч человек. Также было разрушено более 6 тысяч зданий. Землетрясение также затронуло территорию Сирии, по последним данным, в республике погибли около 8,5 тысячи человек, примерно 10 тысяч пострадали.
Жительница Стамбула Анна (имя изменено – прим. Ред.) рассказала НСН, что не очень хорошо говорит по-турецки, но тогда, включив телевизор 6 февраля, она все поняла. Ужас и паника охватили девушку. Первая мысль: «Надо как-то помочь».
Весь мир с ужасом в глазах и болью в сердце наблюдал за событиями, разворачивающимися на востоке Турции. Все без исключения боялись и плакали, скорбели о погибших и радовались каждой спасенной из-под завалов жизни. Сейчас страна в трауре, как и весь мир.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ СКВОЗЬ СТРАХ: КОГДА НИЧЕГО НЕПОНЯТНО
«Я начала занималась гуманитарной помощью пострадавшим в первый же день трагедии, когда было совершенно ничего непонятно. Единственное, что было ясно – не хватает тёплых вещей и каких-то базовых принадлежностей», - рассказала Дарья Манелова, предприниматель из Анталии.
Она вместе со своими подписчиками в социальных сетях начали сбор средств: «Все происходило на абсолютном доверии – люди из России присылали деньги мне на карту, а я ездила и закупала все необходимые вещи».
РУССКИЕ В ТУРЦИИ
«Всё русское комьюнити, которое я знаю, помогало пострадавшим! Нет ни одного человека, который остался бы в стороне. Вот прямо буквально ни одного! Кто-то переводил деньги, кто-то привозил вещи, кто-то делал и то, и другое, кто-то приезжал в организованные центры для того, чтобы разбирать вещи волонтёров. Кто-то поехал даже на место землетрясения! В Алании русское сообщество скинулось и купило несколько модульных домов для скорейшего размещения пострадавших», - рассказывает Дарья.
Анна (имя изменено – прим. Ред.) из Стамбула также рассказала НСН, что русские в Турции очень активно помогают пострадавшим от землетрясения, организовывают сборы, помогают информационно, собирают гумпомощь. Сама девушка анонимно отправила крупное пожертвование в фонд помощи пострадавшим от землетрясения.
Гаянэ Асадова запустила акцию помощи пострадавшим: «Сначала закупили теплые вещи, сейчас будем покупать медикаменты, потом совместно с другими российскими активистами будет адресная закупка необходимой помощи для отправки в самые отдаленные регионы Турции, до которых помощь еще не дошла. Ее отвезут на специально нанятых грузовиках или своих машинах».
МНОГО БЛАГОДАРНЫХ ЛЮДЕЙ
«Мой хороший друг приехал в магазин, чтобы купить стельки, тёплые носки, обогреватели. Сразу понятно, кому он это все покупает. К нему подходят ребята турецкие и на каком-то ломаном английско-турецком спрашивают, кто он и что он. Он отвечает, что плохо понимает по-турецки. Они просто его обнимают и говорят: "Спасибо за помощь", - рассказала Дарья. - Очень много благодарных людей. Все друг друга благодарят за помощь. Это очень здорово, это придает сил».
Анна из Стамбула рассказала, что эта страшная трагедия объединила людей, которые раньше конфликтовали из-за каких-то политических интересов: «Сейчас и правые, и левые едят за одним столом, хотя обычно скандалят друг с другом».
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
По словам турецких властей, сейчас идут массовые задержания людей, которые несут ответственность за некачественное строительство. СМИ уже писали о нескольких таких задержаниях. По словам местных жителей, каждому пострадавшему от землетрясения обещали выплатить 10 тысяч лир. Это чуть меньше средней месячной зарплаты. Сейчас многие пострадавшие живут на улице в палаточных городках. У кого-то дома разрушены полностью, у кого-то частично. Люди напуганы и потеряны. Конечно, пострадавших стараются расселять в отели, их увозят в соседние города. Местные говорят, что население Анталии увеличилось на 50 тысяч человек после трагедии. Местные активисты и волонтеры расселяют людей у себя дома, предоставляя кровать, еду, одежду абсолютно бесплатно.
«В Турции обычные люди не очень богато живут, но каждый готов отдать последнюю рубаху», - сошлись во мнении все собеседники НСН.
«Помогают люди со всего мира вне зависимости от их национальности и вероисповедания - армяне, азербайджанцы, русские, езиды, курды, башкиры, евреи и украинцы. К сбору всего необходимого подключаются знаменитости, медийные личности и фонды, например, благотворительный фонд Андреаса Тиссена Sunrise Foundation («Обними сердцем»), международный бизнес-клуб Say Yes Анатолия Фалдина. Они объединились, помогая тем, кто оказался в беде», - добавила Гаянэ Асадова.
Оказать помощь пострадавшим в землетрясении в Турции может каждый, пожертвовав деньги в государственный фонд АФАД.
Многих интересуют политические последствия землетрясения: оно произошло накануне выборов президента страны, которые были намечены на середину мая.
Политолог Алексей Макаркин рассуждает в своем Telegram-канале: «С 2004 года на посту мэра города Нурдагы (который снесут после землетрясения – прим. Ред.) сменились три политика — все представляли правящую Партию справедливости и развития (ПСР). А в городе Эрзине с населением 42 тысячи человек не рухнуло ни одного здания, не погиб ни один человек. Мэр Оккеш Эльмасоглу — представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)... Представляется, что дело не в уникальных личностных качествах мэра, а в политической конкуренции, ведущей к чередованию у власти представителей разных политических сил. Коррупция плодится в "электоральных заповедниках", где победитель известен еще до начала избирательной кампании».
Эльмасоглу известен тем, что последовательно запрещал незаконное строительство.
А вот ученый-востоковед Евгений Сатановский похвалил действующего лидера страны, Реджепа Тайипа Эрдогана, который попросил помощь у международного сообщества.
«Такого не было никогда. В этот раз Эрдоган поставил это выше амбиций, каких угодно идей, а также того, что выборы на носу. Честь и хвала ему. Настоящий национальный лидер. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что из себя представляет турецкая оппозиция», - сказал он НСН.
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