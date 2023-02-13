В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения
13 февраля 202318:17
Спасатели извлекли из-под обломков в Турции 13-летнего подростка, который пробыл под завалами 182 часа, сообщают местные СМИ.
"На 182-м часу произошло еще одно чудо. 13-летний Каан был спасен живым из-под завалов", - передает местный телеканал TRT Haber.
После разрушительного землетрясения власти Турции приняли решение снести город Нурдагы в провинции Газиантеп. Согласно данным СМИ, население города составляло более 40 тысяч человек.
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13 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru