В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения

Спасатели извлекли из-под обломков в Турции 13-летнего подростка, который пробыл под завалами 182 часа, сообщают местные СМИ.

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"На 182-м часу произошло еще одно чудо. 13-летний Каан был спасен живым из-под завалов", - передает местный телеканал TRT Haber.

После разрушительного землетрясения власти Турции приняли решение снести город Нурдагы в провинции Газиантеп. Согласно данным СМИ, население города составляло более 40 тысяч человек.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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