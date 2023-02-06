«Выше амбиций»: Востоковед объяснил просьбу Эрдогана к миру о помощи

Турция обратилась за международной помощью, чего никогда не происходило, Эрдоган проявил себя как настоящий национальный лидер, сказал НСН Евгений Сатановский. 

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока», ученый-востоковед Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что Эрдоган впервые попросил международную помощь из-за землетрясения, поставив это выше своих амбиций.

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В Турции после землетрясения оказались разрушенными больше трех тысяч домов, погибли больше 1400 человек. Сатановский отметил, что Эрдоган проявил себя как национальный лидер.

«Эрдоган как посчитает нужным, так себя вести и будет. Он настолько профессиональный политик, что в данном сделает все, что можно. В отличие от всех прошлых землетрясений Турция обратилась за международной помощью. Такого не было никогда. В этот раз Эрдоган поставил это выше амбиций, каких угодно идей, а также того, что выборы на носу. Честь и хвала ему. Настоящий национальный лидер. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что из себя представляет турецкая оппозиция», - сказал Сатановский.

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Собеседник НСН отметил, что не знает, как землетрясение может повлиять на результаты президентских выборов, но раскритиковал оппозицию.

«Кто конкуренты? Шесть партий, ни одного кандидата, выборы в мае. На дворе начала февраля. Оппозиция дискутирует на тему, как им не кинуть друг друга. Выпустили единую программу, заранее пообещав всем настучать по ушам, в том числе инвесторам. Что особенно «радует» с учетом нынешней экономической обстановки в Турции. Собираются пересмотреть и проверить все инвестиционные соглашения, в том числе АЭС «Аккую», которая строится за российские деньги. Делаю вывод, что это оппозиция гроша ломаного не стоит и не понимает в какой стране она живет», - пояснил Сатановский.

Ранее в беседе с НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что у Эрдогана впервые появился риск проиграть президентские выборы из-за объединения остальных партий в одну коалицию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганЗемлетрясениеТурция
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