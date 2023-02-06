«Выше амбиций»: Востоковед объяснил просьбу Эрдогана к миру о помощи

В Турции после землетрясения оказались разрушенными больше трех тысяч домов, погибли больше 1400 человек. Сатановский отметил, что Эрдоган проявил себя как национальный лидер.

«Эрдоган как посчитает нужным, так себя вести и будет. Он настолько профессиональный политик, что в данном сделает все, что можно. В отличие от всех прошлых землетрясений Турция обратилась за международной помощью. Такого не было никогда. В этот раз Эрдоган поставил это выше амбиций, каких угодно идей, а также того, что выборы на носу. Честь и хвала ему. Настоящий национальный лидер. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что из себя представляет турецкая оппозиция», - сказал Сатановский.