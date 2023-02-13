Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643

Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 31 643. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) республики.

Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 29 тысяч

«Было эвакуировано 158 тысяч 165 пострадавших», — указали в AFAD.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, позже сейсмологи зафиксировали ряд новых подземных толчков. В результате стихийного бедствия было разрушено более 6 тысяч зданий.

Землетрясение также затронуло территорию Сирии, по последним данным, в республике погибли около 8,5 тысячи человек, примерно 10 тысяч пострадали.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеЗемлетрясениеТурция
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