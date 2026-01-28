Переговоры США, России и Украины в ОАЭ продолжатся 1 февраля
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта продолжатся 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал чувствительными и очень сложными переговоры, в которых участвуют делегации США, Украины и России. По его словам, сам факт их начала является прогрессом.
Первый раунд встречи прошел 23 и 24 января в ОАЭ. Переговорную группу от России возголавлял начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков, от США - спецпосланник президента Стив Уиткофф, от Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что процесс по урегулированию ситуации на Украине находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возобновил дело в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца
- «Это рулетка!»: Как не нарваться на «помойную» черную икру
- Переговоры США, России и Украины в ОАЭ продолжатся 1 февраля
- Вытолкавшему в Реутове фуру полицейскому объявят благодарность
- «Сказка» без ажиотажа: Организатор свадеб призвала россиян жениться зимой
- Ушаков: Трамп предлагал РФ рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским
- Врач рассказал, как закаливание станет профилактикой гриппа
- Посадившего Airbus в поле пилота Белова попросили оправдать и вернуть к полетам
- Путин 29 января встретится с президентом ОАЭ
- «Золотой час»: Автоэксперт усомнился во влиянии кнопки SOS на безопасность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru