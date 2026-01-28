Переговоры США, России и Украины в ОАЭ продолжатся 1 февраля

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта продолжатся 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал чувствительными и очень сложными переговоры, в которых участвуют делегации США, Украины и России. По его словам, сам факт их начала является прогрессом.

Деньги вместо территорий? В Абу-Даби продолжатся переговоры по Украине

Первый раунд встречи прошел 23 и 24 января в ОАЭ. Переговорную группу от России возголавлял начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков, от США - спецпосланник президента Стив Уиткофф, от Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что процесс по урегулированию ситуации на Украине находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби.



ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыОАЭ

