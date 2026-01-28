Вытолкавшему в Реутове фуру полицейскому объявят благодарность

Сотрудникам ГАИ, которые в подмосковном Реутове помогли водителю большегруза выбраться со скользкого участка, объявят устную благодарность. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщает сайт aif.ru.

В ведомстве рассказали, что такие случаи, хоть и выходят за рамки обычных обязанностей, но всё же происходят достаточно часто.

В соцсетях ранее распространилось видео, на котором один из полицейских толкает фуру в горку. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, это был сотрудник Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» лейтенант полиции Роман Ралькевич.

«Он удерживал фуру, чтобы шипованные колеса смогли снять слой наледи и добраться до асфальта», — пояснила она.

Ранее автомобильный адвокат Лев Воропаев заявил, что деньги или подарки инспектору ГИБДД со стороны водителя будут считаться взяткой только в том случае, если они передаются с целью получения личной выгоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
