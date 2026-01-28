«Отродясь не было!»: В профсоюзе врачей удивились средней зарплате в 147 тысяч рублей
Зарплата врачей зависит от бюджета конкретного региона, существенная часть специалистов получает не более 100 тысяч рублей, объяснил НСН Анатолий Домников.
Многие врачи зарплату в размере 147 тысяч рублей никогда не видели, заявил НСН председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
О том, что среднемесячная зарплата врачей в 2025 году составила 147 тысяч рублей, рассказал глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, показатель вырос на 12,1%. Рост зарплат среднего медицинского персонала составил 12,7%, в среднем в прошлом году она составила 71 230 рублей.
Домников отметил, что зарплата врачей зависит от финансового наполнения бюджета конкретного региона.
«Заработная плата и все полномочия по здравоохранению находятся во введении субъектов Российской Федерации, а у разных регионов финансовое наполнение разное, поэтому и заработная плата очень серьезно разнится от субъекта к субъекту до четырех раз. После опубликования размера средней зарплаты врачей в размере 147 тысяч рублей, вся европейская часть России возьмется за голову, потому что у них такой зарплаты отродясь не было и близко. В лучшем случае, будет сотня или около сотни», - рассказал глава профсоюза.
По его словам, только высокая заработная плата позволит ликвидировать дефицит врачей.
«Нам нужна высокая заработная плата. Только это позволит вернуть все те кадры, которые ушли из здравоохранения. В России ежегодно выпускается много специалистов в вузах и медицинских училищах, но по факту они не приходят работать в систему здравоохранения, потому что зарплата низкая. Когда у нас будут заполнены все рабочие места в медицинских учреждениях, тогда зарплаты врачам будет достаточно. В настоящий же момент у нас дефицит кадров, как был, так и остается», - добавил Домников.
Ранее россиянам рассказали, в каких отраслях повысят зарплату в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дипломатическая шизофрения»: Почему Зеленский не приедет в Москву
- Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублевке
- Худрук театра «Модерн» пообещал «перерождение и кипяток» через Чехова
- «Страшно идти домой!»: Курские дети просят сделать свет на дороге в школу
- «Забота о психике»: Володин объяснил запрет на фотосъемку в Госдуме
- Песков: Данные о потерях в ходе СВО уполномочено давать только Минобороны
- «Мокрый» лизинг: Кто арендует для России самолеты вместе с экипажем
- «Их проблемы»: Песков оценил отказ Евросоюза от российского газа
- Путин подписал указ об установлении 8 февраля Дня военной полиции
- «Отродясь не было!»: В профсоюзе врачей удивились средней зарплате в 147 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru