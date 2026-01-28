«Заработная плата и все полномочия по здравоохранению находятся во введении субъектов Российской Федерации, а у разных регионов финансовое наполнение разное, поэтому и заработная плата очень серьезно разнится от субъекта к субъекту до четырех раз. После опубликования размера средней зарплаты врачей в размере 147 тысяч рублей, вся европейская часть России возьмется за голову, потому что у них такой зарплаты отродясь не было и близко. В лучшем случае, будет сотня или около сотни», - рассказал глава профсоюза.

По его словам, только высокая заработная плата позволит ликвидировать дефицит врачей.

«Нам нужна высокая заработная плата. Только это позволит вернуть все те кадры, которые ушли из здравоохранения. В России ежегодно выпускается много специалистов в вузах и медицинских училищах, но по факту они не приходят работать в систему здравоохранения, потому что зарплата низкая. Когда у нас будут заполнены все рабочие места в медицинских учреждениях, тогда зарплаты врачам будет достаточно. В настоящий же момент у нас дефицит кадров, как был, так и остается», - добавил Домников.

Ранее россиянам рассказали, в каких отраслях повысят зарплату в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

