Ушаков: Трамп предлагал РФ рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он указал, что Москва не отказывалась и не отказывается от таких контактов.

Главное, чтобы они «были хорошо подготовлены и были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов».

Ушаков напомнил, что Путин несколько говорил журналистам, что если Зеленский действительно готов к встрече, то может приехать в Москву.

«Мы гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», - заключил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

