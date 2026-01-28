Ушаков: Трамп предлагал РФ рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он указал, что Москва не отказывалась и не отказывается от таких контактов.

Главное, чтобы они «были хорошо подготовлены и были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов».

Ушаков напомнил, что Путин несколько говорил журналистам, что если Зеленский действительно готов к встрече, то может приехать в Москву.

«Мы гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», - заключил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

