Путин подписал указ об установлении 8 февраля Дня военной полиции

В Вооружённых силах России был установлен День военной полиции. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин учредил два новых праздника в России

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, День военной полиции будет отмечаться 8 февраля.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин утвердил ежегодный профессиональный праздник для сотрудников федеральной фельдъегерской службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

