Путин подписал указ об установлении 8 февраля Дня военной полиции
28 января 202617:13
В Вооружённых силах России был установлен День военной полиции. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, День военной полиции будет отмечаться 8 февраля.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин утвердил ежегодный профессиональный праздник для сотрудников федеральной фельдъегерской службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал указ об установлении 8 февраля Дня военной полиции
- «Отродясь не было!»: В профсоюзе врачей удивились средней зарплате в 147 тысяч рублей
- В Куршевеле сгорел бутик «Рандеву», где проходил скандальный корпоратив
- СК возобновил дело в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца
- «Это рулетка!»: Как не нарваться на «помойную» черную икру
- Переговоры США, России и Украины в ОАЭ продолжатся 1 февраля
- Вытолкавшему в Реутове фуру полицейскому объявят благодарность
- «Сказка» без ажиотажа: Организатор свадеб призвала россиян жениться зимой
- Ушаков: Трамп предлагал РФ рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским
- Врач рассказал, как закаливание станет профилактикой гриппа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru