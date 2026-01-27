В Белом доме заявили, что урегулирование на Украине «в отличном состоянии»
27 января 202610:55
Процесс по урегулированию ситуации на Украине находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, пишет Financial Times.
«Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных», - подчеркнула Келли.
Переговоры представителей России, США и Украины прошли в столице ОАЭ 23-24 января. Планируется, что стороны продолжат работу по урегулированию в течение недели, пишет «Свободная пресса».
