В Белом доме заявили, что урегулирование на Украине «в отличном состоянии»

Процесс по урегулированию ситуации на Украине находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, пишет Financial Times.

Переговоры в Абу-Даби могут привести к встрече лидеров РФ, США и Украины

«Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных», - подчеркнула Келли.

Переговоры представителей России, США и Украины прошли в столице ОАЭ 23-24 января. Планируется, что стороны продолжат работу по урегулированию в течение недели, пишет «Свободная пресса».

