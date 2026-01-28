В Куршевеле сгорел бутик «Рандеву», где проходил скандальный корпоратив

Возгорание началось на мансарде пятизвёздочного отеля Le Grandes Alpes, в котором находился бутик. Из здания эвакуировали более 260 человек.

Отмечается, что в борьбе с огнём задействованы около 120 пожарных и 70 единиц техники. При этом пожар до сих пор не потушен, это связано с особенностями здания.

Скандал вокруг сети обувных магазинов «Рандеву» разгорелся после того. как стало известно о проведении в Куршевеле корпоратива с участием популярных блогеров и инфлюэнсеров. По данным СМИ, он обошёлся в 30 млн рублей.

При этом сотрудники сети заявили, что мероприятие состоялось на фоне снижения зарплат и урезания расходов. В компании эту информацию опровергли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

