В Куршевеле сгорел бутик «Рандеву», где проходил скандальный корпоратив
В Куршевеле сгорело здание бутика «Рандеву», где проходил скандальный VIP-корпоратив российской обувной сети. Об этом сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя.
Возгорание началось на мансарде пятизвёздочного отеля Le Grandes Alpes, в котором находился бутик. Из здания эвакуировали более 260 человек.
Отмечается, что в борьбе с огнём задействованы около 120 пожарных и 70 единиц техники. При этом пожар до сих пор не потушен, это связано с особенностями здания.
Скандал вокруг сети обувных магазинов «Рандеву» разгорелся после того. как стало известно о проведении в Куршевеле корпоратива с участием популярных блогеров и инфлюэнсеров. По данным СМИ, он обошёлся в 30 млн рублей.
При этом сотрудники сети заявили, что мероприятие состоялось на фоне снижения зарплат и урезания расходов. В компании эту информацию опровергли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
