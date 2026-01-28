СК возобновил дело в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца

Он отметил, что ни защита, ни следствие пока не получили финальный текст решения Мосгорсуда в отношении отца Михаила Хачатуряна, посмертно осуждённого за насилие над своими детьми.

«Как только мы получим его, подадим ходатайство о прекращении дела, так как сёстры действовали в состоянии необходимой обороны», — подчеркнул юрист, добавив, что девушки находятся под запретом определенных действий.

Представитель отца, в свою очередь, указал, что оспаривается мотив убийства, так как доказательств насилия в материалах дела нет.

Трагедия произошла летом 2018 года в Москве. Сёстры Хачатурян нанесли отцу смертельные ранения. Следственные органы квалифицировали действия девушек как убийство, указав обстоятельства домашнего насилия лишь как смягчающие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

