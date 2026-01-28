СК возобновил дело в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца
Следственный комитет официально возобновил дело против сестёр Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
Он отметил, что ни защита, ни следствие пока не получили финальный текст решения Мосгорсуда в отношении отца Михаила Хачатуряна, посмертно осуждённого за насилие над своими детьми.
«Как только мы получим его, подадим ходатайство о прекращении дела, так как сёстры действовали в состоянии необходимой обороны», — подчеркнул юрист, добавив, что девушки находятся под запретом определенных действий.
Представитель отца, в свою очередь, указал, что оспаривается мотив убийства, так как доказательств насилия в материалах дела нет.
Трагедия произошла летом 2018 года в Москве. Сёстры Хачатурян нанесли отцу смертельные ранения. Следственные органы квалифицировали действия девушек как убийство, указав обстоятельства домашнего насилия лишь как смягчающие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
